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Ломаченко – Лопес: появились записки судей

Ломаченко – Лопес: появились записки судей
11:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Опубликованы судейские записки поединка между украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона мира.

Все судьи насчитали победу Лопеса: Тим Чэтхем – 116-112, Джули Ледерман – 119-109, Стив Вайсфельд 117-111.

В поединке за титул абсолютного чемпиона мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) решением судей.

Рефери отдали единогласную победу американцу, при этом одна из судей отдала украинцу только один раунд.

Стоит отметить, что первые семь раундов все судьи отдали Лопесу, а украинцу начали давать очки только тогда, когда он действительно включился.

Василий Ломаченко потерял свои титулы WBC, WBO и WBA в легком весе, а Лопес, который сохранил пояс IBF и получил титулы украинца, стал единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе.

За минувший бой Ломаченко получит 3,25 миллиона долларов, а гонорар Лопеса составит 1,5 миллиона.

Утром 18 октября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

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Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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