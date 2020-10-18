"Быть знаменитым некрасиво": Усик словами Пастернака прокомментировал поражение Ломаченко

Александр Усик отреагировал на поражение своего друга Василия Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом.

Непобедимый украинский боксер-супертяж Александр Усик поддержал своего кума Василия Ломаченко, который в субботу в Лас-Вегасе проиграл бой американцу Теофимо Лопесу и потерял свои чемпионские пояса в легком весе. Лопес при этом стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории бокса.

После поединка Усик опубликовать пост на своей страничке в facebook, процитировав стих русского поэта Бориса Пастернака. Также Александр прикрепил совместную фотографию с Василием и его отцом Анатолием.

Ранее Телеграф показывал статистику боя Ломаченко - Лопес. Также на нашем сайте доступны полный бой украинца с американцем, а также лучшие моменты чемпионского поединка. Сам Василий считает, что не проиграл схватку и судьи ошиблись, но вот в сети все все прекрасно понимают и большинство увидели поражение украинца, правда судейский счет все-таки вызывает много вопросов.