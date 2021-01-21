"Искусство превосходства": Ломаченко показал, как избивал Лопеса (видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко, который в октябре 2020 года уступил американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, не согласен со своим поражением. На своей страничке в Instagram Loma опубликовал видеонарезку, на которой он полностью доминирует в схватке.

"Боец 2020 года по версии The Ring. Искусство превосходства (Королевский выход)", - язвительно написал Ломаченко, прикрепив фрагменты боя с Теофимо Лопесом, которого авторитетный журнал назвал боксером 2020 года.

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Однако не все пользователи оценили стараний украинца, упрекнув Василия в том, что шесть раундов он абсолютно не выбрасывал ударов и что судейский вердикт полностью справедлив: "Ломаченко, покажи первые 8 раундов", "Отличный монтаж, но ты не сделал ничего до 7 раунда", "Ты проиграл бой", "Ты мой любимый боксер, но ты не наносил удары до 7 раунда", "Ломаченко опять плачет из-за своего поражения Лопесу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лопес вернулся в зал и показал свою скорость. К слову реванш с Ломаченко абсолютно не входит в планы американца.