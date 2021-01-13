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Ломаченко - Лопес: названы главные сложности в организации реванша

Ломаченко - Лопес: названы главные сложности в организации реванша
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер trboxing

Глава компании Top Rank Боб Арум, который недавно раскритиковал своего подопечного Василия Ломаченко, прокомментировал возможный реванш украинца с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом. По словам промоутера, организовать такой бой без зрителей не получится, ведь потеряется немалая доля дохода. Кроме того, функционер поведал о нежелании американца вновь драться с украинцем, хотя в проведении такого шоу заинтересовались на Ближнем Востоке.

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"Я не говорил с Ломаченко. Я общался с его менеджером Эгисом Климасом. Ломаченко хочет провести реванш с Лопесом, но Теофимо не склонен к тому, чтобы снова с ним драться. Поэтому посмотрим, что мы устроим для Ломаченко. Люди с Ближнего Востока, которые всегда находятся рядом, упоминали об организации этого реванша. В боксе всегда говорят деньги. Мы не можем устраивать такие крупные ивенты без зрителей. Просто нельзя этого делать. Теряется слишком много источников дохода", - цитирует Боба Арума fightnews.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко сенсационно судейским решением проиграл Лопесу, После поединка украинец заявил, что не увидел своего поражения даже после нескольких просмотров схватки. Василий обрушился критикой на судей, но лишь получил жесткий ответ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко прервал молчание в Instagram.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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