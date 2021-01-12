"Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца

Легендарный американский боксер Бернард Хопкинс прокомментировал итоги боя Ломаченко - Лопес, в котором украинский легковес проиграл более молодому американцу. По мнению "Инопланетянина", величие Теофимо состоит не в том, что он победил Василия, а в том, как он это сделал. Теперь Бернард не видит ни единого достойного соперника в легком весе у Тео и пророчит ему доминирование в легком весе на долгие годы.

"Лопес удивил меня. Я был большим фанатом Ломаченко. Теофимо удивил меня тем, как победил Ломаченко. Теперь Тео - проблема для любого бойца в легком дивизионе. В легком весе нету соперников уровня Теофимо. Лопес попросту выбил дурь из Ломаченко, и посмотрите на то, как он это сделал. Если он продолжить быть собой и драться, как в последний раз, то он надолго останется непобедимым", - рассказал Хопкинс в комментарии для Youtube-канала Little Giant Boxing.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лопес неожиданно начал защищать Ломаченко от издевок фанатов.