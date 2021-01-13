Ломаченко анонсировал свое возвращение

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко, который в своем последнем поединке проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американцу Теофимо Лопесу, опубликовал первый за долгое время пост в Instagram. В нем двукратный олимпийский чемпион поведал, что вернется на ринг, чтобы вновь стать на вершину.

"Я постою за себя. Не оставляю места для сомнений. 2021 год. Не могу дождаться", - написал Loma на своей страничке в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко категорически не согласен с судейским вердиктом в бою с Лопесом, за что подвергся критике со стороны собственного промоутера, а также статистического портала CompuBox. Примечательно, что сам Теофимо поменял риторику в сторону Василия и теперь защищает его.