Скачать
Среда, 13.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)
Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)
Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей (видео)
Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей (видео)
Милан в серии пенальти прошел Торино на пути в четвертьфинал Кубка Италии (видео)
Милан в серии пенальти прошел Торино на пути в четвертьфинал Кубка Италии (видео)
Арсенал провел переговоры с полузащитником Шахтера
Арсенал провел переговоры с полузащитником Шахтера

Ломаченко анонсировал свое возвращение

Ломаченко анонсировал свое возвращение
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lomachenkovasiliy

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко, который в своем последнем поединке проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американцу Теофимо Лопесу, опубликовал первый за долгое время пост в Instagram. В нем двукратный олимпийский чемпион поведал, что вернется на ринг, чтобы вновь стать на вершину.

"Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца

"Я постою за себя. Не оставляю места для сомнений. 2021 год. Не могу дождаться", - написал Loma на своей страничке в соцсети.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко категорически не согласен с судейским вердиктом в бою с Лопесом, за что подвергся критике со стороны собственного промоутера, а также статистического портала CompuBox. Примечательно, что сам Теофимо поменял риторику в сторону Василия и теперь защищает его.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца
02 "Бегу, пыхчу": Милевский рассказал, что ему не хватает здоровья (видео)
03 Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)
04 Милан в серии пенальти прошел Торино на пути в четвертьфинал Кубка Италии (видео)
05 Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь