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Лопес напугал Ломаченко скоростью рук (видео)

Лопес напугал Ломаченко скоростью рук (видео)
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм teofimolopez

Непобедимый американский боксер Теофимо Лопес, который в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе победил украинца Василия Ломаченко, опубликовал видео со своей тренировки, которое, по его мнению, должно  напугать потенциальных соперников. На кадрах видно, как Тео в наушниках показал впечатляющую скорость рук.

Промоутер Ломаченко переключился на Усика

"Безумные разговоры не принесут тебе ничего, кроме удушья", - подписал видеокадры со своей тренировки Лопес.

 
 
 
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Публикация от Teofimo Lopez (@teofimolopez)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лопес определился с вариантами продолжения карьеры, не включив в список потенциальных соперников Ломаченко. Промоутер Василия Боб Арум также не видит варианты для реванша.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 65

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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