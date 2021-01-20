Лопес напугал Ломаченко скоростью рук (видео)

Непобедимый американский боксер Теофимо Лопес, который в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе победил украинца Василия Ломаченко, опубликовал видео со своей тренировки, которое, по его мнению, должно напугать потенциальных соперников. На кадрах видно, как Тео в наушниках показал впечатляющую скорость рук.

"Безумные разговоры не принесут тебе ничего, кроме удушья", - подписал видеокадры со своей тренировки Лопес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Teofimo Lopez (@teofimolopez)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лопес определился с вариантами продолжения карьеры, не включив в список потенциальных соперников Ломаченко. Промоутер Василия Боб Арум также не видит варианты для реванша.