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Обидчик Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг, не включив украинца в список потенциальных соперников

Обидчик Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг, не включив украинца в список потенциальных соперников
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм teofimolopez

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес не включил украинца Василия Ломаченко, которого он победил в октябре 2020 года единогласным решением судей, в список возможных соперников на свой ближайший бой. Кроме того, Тео поведал всем, что вернется на ринг в апреле/мае 2021 года, что уже подтверждено.

Ломаченко анонсировал свое возвращение

"Я вернусь на ринг в апреле или в начале мая. Это подтверждено. Мы сейчас прорабатывает детали следующей схватки. Вы все увидите меня снова в деле в апреле/мае, но дата моего поединка будет зависеть от следующего боя Сауля Альвареса. Я с нетерпением ожидаю узнать больше конкретики по моему шоу, а также имя следующего соперника, кто бы это ни был - Камбосос, Хэйни, Гарсия или Дэвис", - заявил Теофимо в комментарии для Youtube-канала iFL TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что промоутер Ломаченко пока не видит возможности организовать реванш с Лопесом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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