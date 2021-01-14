Обидчик Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг, не включив украинца в список потенциальных соперников

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес не включил украинца Василия Ломаченко, которого он победил в октябре 2020 года единогласным решением судей, в список возможных соперников на свой ближайший бой. Кроме того, Тео поведал всем, что вернется на ринг в апреле/мае 2021 года, что уже подтверждено.

"Я вернусь на ринг в апреле или в начале мая. Это подтверждено. Мы сейчас прорабатывает детали следующей схватки. Вы все увидите меня снова в деле в апреле/мае, но дата моего поединка будет зависеть от следующего боя Сауля Альвареса. Я с нетерпением ожидаю узнать больше конкретики по моему шоу, а также имя следующего соперника, кто бы это ни был - Камбосос, Хэйни, Гарсия или Дэвис", - заявил Теофимо в комментарии для Youtube-канала iFL TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что промоутер Ломаченко пока не видит возможности организовать реванш с Лопесом.