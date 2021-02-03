В команде Ломаченко объяснили, почему допустили бой с Лопесом, несмотря на травму Василия

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас прокомментировал тот факт, что бывший чемпион мира в легком весе выходил на бой с Теофимо Лопесом с травмой плеча. По словам функционера, все были уверенны в Ломаченко, ведь он и ранее избивал соперников с различными травмами.

"Единственный человек, кто мог что-то сказать, - Анатолий Николаевич. Но тогда они просто разорвали бы отношения. Конечно, они сошлись бы потом, ведь это папа и сын, с очень теплыми отношениями. Но в тот момент только папа мог бы сказать: "Нет, и все". И то не факт. Но мы все были уверены в Васе. Мы все видели, как он выигрывал бои со сломанной рукой, выбитым плечом. Возможно, проблема была в голове. Трудно понять, нужно с Васей разговаривать, чтобы он все это разъяснил", - рассказал Климас в интервью для ua.tribuna.com.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко решением судей сенсационно проиграл Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. После поединка украинец заявил о "заряженности" судей. После этого на Василия посыпалась критика со стороны собственного промоутера Боба Арума. Прошло несколько месяцев и двукратный олимпийский чемпион опубликовал "видеодоказательства" своей победы над Тео. К слову, американец не хочет давать реванш украинцу и назвал потенциальных соперников на свой следующий бой.

Ранее Климас рассказал, что реванш Ломаченко - Лопес все-таки возможен и даже назвал ориентировочные сроки.