Менеджер Ломаченко назвал сроки проведения реванша с Лопесом

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко, похоже, может получить реванш с чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF и WBC Franchise в легком весе Теофимо Лопесом. Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас в комментарии для ua.tribuna. Сам Теофимо не раз подчеркивал, что не даст реванш Василию.

"Разговаривал с Арумом и он сказал, что разрабатывается реванш Ломаченко - Лопес на май-июнь 2021 года. Пока Василий не ищет других соперников, а с Райаном Гарсией, Джервонтой Дэвисом и Дэвином Хэйни будет сложно договориться, ведь они все бегают на другой стороне улицы, а мы то здесь", - рассказал Климас.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу в бою за 4 основных пояса в легком весе. После поединке Василий заявил о "заряженности" судей. За это украинец нарвался на критику со стороны своего промоутера Боба Арума. Спустя несколько месяцев Loma опубликовал видеодоказательства своей победы в поединке с Тео. Отметим, американец не хочет давать реванш украинцу и назвал желаемых соперников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что промоутер Ломаченко хочет подписать Усика.