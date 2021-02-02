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Менеджер Ломаченко назвал сроки проведения реванша с Лопесом

Менеджер Ломаченко назвал сроки проведения реванша с Лопесом
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lomachenkovasiliy

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко, похоже, может получить реванш с чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF и WBC Franchise в легком весе Теофимо Лопесом. Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас в комментарии для ua.tribuna. Сам Теофимо не раз подчеркивал, что не даст реванш Василию.

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"Разговаривал с Арумом и он сказал, что разрабатывается реванш Ломаченко - Лопес на май-июнь 2021 года. Пока Василий не ищет других соперников, а с Райаном Гарсией, Джервонтой Дэвисом и Дэвином Хэйни будет сложно договориться, ведь они все бегают на другой стороне улицы, а мы то здесь", - рассказал Климас.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу в бою за 4 основных пояса в легком весе. После поединке Василий заявил о "заряженности" судей. За это украинец нарвался на критику со стороны своего промоутера Боба Арума. Спустя несколько месяцев Loma опубликовал видеодоказательства своей победы в поединке с Тео. Отметим, американец не хочет давать реванш украинцу и назвал желаемых соперников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что промоутер Ломаченко хочет подписать Усика.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Эгис Климас, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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