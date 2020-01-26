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Редкач - Гарсия. Видео боя

Редкач - Гарсия. Видео боя
08:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Иван Редкач - Дэнни Гарсия.

На арене "Barclays Center" в Бруклине (США) состоялся бой в полусреднем весе между украинским боксером Иваном Редкачем (23–4–1, 18 KO) и американцем Дэнни Гарсией (35–2, 21 KO). На кону стоял статус обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет лидер полусреднего дивизиона Эррол Спенс из США (26–0, 21 КО).

Украинец Иван Редкач прошел всю дистанцию боя с фаворитом поединка – Дэнни Гарсией, но по очкам единогласным решением судей уступил.

Смотрите видео боя Дэнни Гарсия – Иван Редкач: 

Напомним, в другом поединке вечера бокса в Бруклине украинец Хэгай впервые в карьере проиграл.

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