Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере

Новости спорта:Арнольд Хегай проиграл Стивену Фултону в бою за звание чемпиона мира по версии IBO.

На арене Barclays Center в Бруклине (США) состоялся бой во втором легчайшем весе между украинским боксером Арнольдом Хегаем (16–1–1, 10 KO) и американцем Стивеном Фултоном (18–0, 8 KO). На кону стоял статус обязательного претендента по версии WBO, а также пояс WBO Inter-Continental.

Хегай, перекрывшись, пошел вперед и делал акцент на удары в корпус. Его соперник предпочитал действовать в ответ и навстречу, «посадив» украинца на переднюю руку. Арнольд успешно проходил через длинный джеб, действовал и активнее, и точнее. Первая половина боя была за ним.

В середине поединка пол левым глазом «Арни» стала проявляться гематома, а Фултон начал действовать успешнее.

В десятом раунде Фултон заставил Хегая работать вторым номером. Стивен донес четкий удар справа, но Хегай показал, что остается в игре. В середине следующей трехминутки Фултон, видимо, потерял бдительность и пропустил неплохой удар от Хегая. Впрочем, развить успех Арнольду не удалось. Финальный раунд Хегай провел в атаке, однако Фултон уверенно довел поединок до комфортной победы на судейских записках.

Результат боя: Стивен Фултон победил Арнольда Хегая единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111).