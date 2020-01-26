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Редкач - Гарсия: онлайн-трансляция боя

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Редкач - Гарсия: онлайн-трансляция боя
05:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая трансляция вечера бокса с главным поединком Иван Редкач - Дэнни Гарсия.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) в ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre сразится против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО). Этот поединок будет отборочным за право отбоксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

Редкач vs Гарсия

Начало боя: ориентировочно 5:40 по Киеву.

5:20 Арнольд Хегай проиграл Стивену Фултону в бою за звание чемпиона мира по версии IBO

Результат боя: Стивен Фултон победил Арнольда Хегая единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111)

33-летний украинец Иван Редкач начал профессиональную карьеру в 2009 году с боя, в котором сразу получил победу. После чего было 17 побед подряд. В 2015 году Иван уступил выигрышем черногорском боксеру. Тогда спортсмен имел несколько боев, что заканчивались поражением. Летом 2019 Иван Редкач получил громкую победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях.

Гарсия провел 37 поединков среди профессионалов, в 35-ти из которых побеждал (21 — нокаутом). Два боя 31-летний боксер проиграл.

Бой Ивана Редкача и Дэнни Гарсии пройдет на арене Barclays Centre в Нью-Йорке. В этот вечер на ринг выйдет еще один украинец – боксер-профессионал Арнольд Хегай, выступающий во второй легчайшей весовой категории. Он проведет поединок с американцем Стивеном Фултоном. На кону встречи – титул чемпиона мира по версии IBO и статус официального претендента по версии WBO.

«Арнольд Хегай – боксер с хорошими техникой и ударом. За его спиной 17 поединков, из которых 16 побед и одна ничья. Помимо профи-ринга, Хегай также известен любителям тайского бокса, в котором он завоевал немало титулов и медалей», – комментирует Роман Кадемин.

Промо боя

Прямая трансляция боя доступна на телеканале Интер. 

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