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Редкач уступил Гарсии бой за шанс стать чемпионом мира

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Редкач уступил Гарсии бой за шанс стать чемпионом мира
07:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В США закончился бой между украинцем Иваном Редкачем и американцем Дэнни Гарсией.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) в ночь с 25 на 26 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre сразился против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО). Этот поединок стал отборочным за право отбоксировать с обладателем пояса WBC Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО).

Бой прошел всю дистанцию в 12-ть раундов.

Весь поединок бывший чемпион мира Дэнни Гарсия доминировал и несколько раз был близок, чтобы нанести Редкачу нокдаун или нокаут. Украинец, в свою очередь, ничего не смог предоставить ни в ближнем бою и на дальней дистанции. Гарсия выиграл бой единогласным решением судей!

Судьи единогласным решением отдали победу американцу – 117:111, 117:111, 118:110.

Американец стал официальным претендентом на титул WBC, которым владеет Эррол Спенс.

Также, в этот вечер бокса сражался еще один украинец. Арнольд Хегай проиграл Стивену Фултону в бою за звание чемпиона мира по версии IBO. Результат боя: Стивен Фултон победил Арнольда Хегая единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111)

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