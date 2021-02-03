"Все из-за религии": Редкач объяснил, почему поссорился с Ломаченко (видео)

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач рассказал о своих взаимоотношениях со звездами украинского бокса Василием Ломаченко и Александром Усиком. По словам Ивана, его конфликт с Василием начался из шутки про религию.

"Если взять Васю Ломаченко и то, что он написал, чтобы люди рисовали кресты оливковым маслом на дверях, я ему сказал: "Вась, что покурил? Поделись". В шутку...Это было в шутку. И он меня заблокировал. Но я же не виноват, что у него с юмором проблемы. И у нас весь сыр-бор начался из-за этого.

С Лапиным (член команды Усика, - прим. ред.), я выставил пост какой-то политический, и Лапин впрягся за Сашу Усика. Но я Сашу Усика вообще там не задел. Меня просто спросили, что я думаю по этому поводу. Я ответил, и тут встрял Лапин. То ли психолог, то ли дерматолог, я даже не знаю. Он просто столкнул меня с Сашей лбами и пошла коса на камень. А так с Сашей у меня нормальные отношения. В последний раз я видел его в церкви в Лос-Анджелесе, и ничего такого. А что касается Лапина, то кто он такой? Знаю, что он там еще с любителей махал руками, а так больше знаю Сашу. Могу лишь сказать, что он нахлебник и пока Саша дает ему кушать хлеб - он рядышком с ним", - рассказал Редкач в комментарии для Youtube-канала Boxing Studio.

Напомним, Ломаченко в итоге удалил пост о кресте из оливкового масла на дверях, который оказался фейковой информацией. Позднее Василий извинился перед всеми.

"Телеграф" напоминает, что Василий Ломаченко и Александр Усик за свое участие в российском фильме о церкви попали в базу "Миротворец".