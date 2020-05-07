Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца

Новости спорта:Украинские боксеры обвинены в российской пропаганде.

Известный сайт "Миротворец" - центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка - включил в свою базу украинских боксеров Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и Александра Усика (17-0, 13 КО).

Спортсменов обвиняют в следующем:

Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ.

Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)