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Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)

Ломаченко и Усик снялись в российском фильме о церкви (Видео)
07:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках фильма про российский монастырь Корсунская пустынь.

YouTube-канал российского монастыря «Корсунская пустынь» опубликовал фильм «Здравствуй, брат! Христос воскресе».

В нем снялись звездные украинские боксеры – Василий Ломаченко и Александр Усик:

Помимо украинских бойцов в его съемках также поучаствовали российский боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

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В том же фильме Ломаченко заявил, что считает украинцев, россиян и белорусов единым народом.

«Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. У меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы — единый народ», — добавил боксер.

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Церковь, Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Бокс новости.
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