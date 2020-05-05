Боец ММА повторил шпагат Ван Дамма (Видео)

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10:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:104-килограммовый боец MMA повторил знаменитую растяжку ван Дамма.

Камерунский боец смешанных единоборств Ален Нгалани, четырёхкратный чемпион мира по тайскому боксу, опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он выполнил знаменитый трюк Жан-Клода ван Дамма, который тот продемонстрировал в рекламе грузовиков.

Вместо грузовиков 44-летний Нгалани, чей вес составляет 104 кг, опёрся ногами на стулья, которые начали разъезжаться, и выполнил таким образом растяжку. Во время процесса спортсмен ел клубнику, а в конце совершил кувырок.

«Уверенность прежде всего! Просто ем клубнику, на стиле (чтобы быть уверенным, что сжёг калории)», — подписал он видео.

Сборная победителей Лиги чемпионов

Нгалани дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2013 года. Он провёл 10 поединков, одержав в них четыре победы и потерпев пять поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

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Бокс, MMA, Новости спорта, Бокс новости, Ален Нгалани.
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