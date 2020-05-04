Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
В Украине разрешают тренировки в командных видах спорта
Криштиану Роналду сменил имидж
Криштиану Роналду сменил имидж
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу
Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу

Сборная победителей Лиги чемпионов

Смотрите фото (14)
Сборная победителей Лиги чемпионов
16:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Каррагер составил сборную победителей Лиги чемпионов по необычным правилам и не включил туда Роналду.

  • 1

    Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер в своём "твиттере" запустил челлендж для шоу на канале Sky Sports.

    Участники должны составить символическую сборную из футболистов, выигравших Лигу чемпионов в её нынешнем формате – начиная с сезона-1992/1993. С того времени трофей завоёвывали 13 клубов. По правилам челленджа от одной команды можно выбрать лишь одного представителя. При этом национальности также не должны повторяться.

    В состав Каррагера не попал португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, четыре раза выигравший главный еврокубок с "Реалом" и один раз – с "Манчестер Юнайтед".

  • 2

    Состав сборной

    Петр Чех ("Челси", Чехия)

  • 3

    Морено Торричелли ("Ювентус", Италия)

  • 4

    Юрген Колер ("Боруссия" Дортмунд, Германия)

  • 5

    Фернандо Йерро ("Реал", Испания)

  • 6

    Давид Алаба ("Бавария", Австрия)

  • 7

    Дидье Дешам ("Марсель", Франция)

  • 8

    Стивен Джеррард ("Ливерпуль", Англия)

  • 9

    Кларенс Зеедорф ("Аякс", Нидерланды)

  • 10

     

    Кака ("Милан", Бразилия)

  • 11

    Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)

  • 12

    Самуэль Это’О ("Интер", Камерун).

  • 13

    В запасе Каррагер оставил португальца Деку, который представил "Порту".

    Главным тренером команды стал шотландец Алекс Фергюсон, руководивший "Манчестер Юнайтед".

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Сборная Англии, Криштиану Роналду, ФК Ливерпуль, АПЛ, Джейми Каррагер, Фернандо Йерро, Морено Торричелли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо
02 Палкин рассказал о трансфере игрока Шахтера в Баварию
03 В этот день разбилась знаменитая футбольная команды
04 Как правильно качать пресс: совет от Шовковского (Видео)
05 Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь