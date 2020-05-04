Сборная победителей Лиги чемпионов

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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер в своём "твиттере" запустил челлендж для шоу на канале Sky Sports.

Участники должны составить символическую сборную из футболистов, выигравших Лигу чемпионов в её нынешнем формате – начиная с сезона-1992/1993. С того времени трофей завоёвывали 13 клубов. По правилам челленджа от одной команды можно выбрать лишь одного представителя. При этом национальности также не должны повторяться.

В состав Каррагера не попал португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, четыре раза выигравший главный еврокубок с "Реалом" и один раз – с "Манчестер Юнайтед".