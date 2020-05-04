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Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо
00:49 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Денис Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в киевском "Динамо".

Вратарь «Динамо» Денис Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в клубе. 

«Никаких задолженностей и задержек по зарплате нет. Что будет за апрель, какая зарплата будет за апрель – я, к сожалению, не знаю. Посмотрим. Когда она будет выплачена – тогда и я узнаю, будет ли удержана какая-то сумма. 

Никакой конкретики, стопроцентного решения нам не озвучивали, что-то утвердительное сказать не могу», – сказал Бойко. 

Напоминаем, Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко в проекте #GOnline на странице УАФ в Instagram рассказал, как соскучился по футболу, и вспомнил выступления в Турции.

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Все по теме:

Зарплата, ФК Динамо К, Футбол, Вратарь, УПЛ, Денис Бойко, Киевское Динамо.
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