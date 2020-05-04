Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Новости спорта:Денис Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в киевском "Динамо".

Вратарь «Динамо» Денис Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в клубе.

«Никаких задолженностей и задержек по зарплате нет. Что будет за апрель, какая зарплата будет за апрель – я, к сожалению, не знаю. Посмотрим. Когда она будет выплачена – тогда и я узнаю, будет ли удержана какая-то сумма.

Никакой конкретики, стопроцентного решения нам не озвучивали, что-то утвердительное сказать не могу», – сказал Бойко.

Напоминаем, Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко в проекте #GOnline на странице УАФ в Instagram рассказал, как соскучился по футболу, и вспомнил выступления в Турции.