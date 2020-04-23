Бойко: Хочется выиграть чемпионат Украины с Динамо

Новости спорта:Денису Бойко хочется, чтобы именно эта сборная Украины выиграла Евро.

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко в проекте #GOnline на странице УАФ в Instagram рассказал, как соскучился по футболу, и вспомнил выступления в Турции.

- Денис, как вам на карантине?

- Реально после двух недель карантина сложно психологически. Конечно, очень хорошо, что мы можем проводить время с семьей, уделять внимание близким. Но без футбола, без тренировок очень трудно. Как будто отобрали любимую игрушку. Дай Бог, чтобы карантин быстрее закончился. Сейчас надо максимально быть дома, главное - перетерпеть это все.

- Какой отраженный пенальти запомнился вам больше всего?

- Один из самых запоминающихся был не так давно. В матче «Динамо» с «Шахтером», когда я отбил удар от Мораеса на последних минутах игры. Я парировал удар, мы с «Динамо» не проиграли этот поединок и остались в чемпионской гонке.

- Есть ли дружба между вратарями?

- Я со всеми общаюсь, никаких конфликтов не было, всегда рабочая атмосфера. Общаюсь с Пятовым, с Луниным.

- Почему у вас не сложилась карьера в «Бешикташе»?

- Я разобрался в себе и пришел к выводу, что вина в этом лежит на мне. В «Бешикташ» я пришел, когда был на хорошем уровне, после финала Лиги Европы. Но так получилось, что тренер не видел меня в основном составе, играл другой вратарь. Нужно было ждать своего шанса, но я нервничал, не понимал, почему меня купили, заплатили деньги, но в состав не ставят. Когда мне дали шанс в кубковой игре, я оказался не готов, допустил ошибки, потому что психологически был в подавленном состоянии. Поэтому в любом случае всю вину за это беру на себя.

- Какие еще цели вы ставите в карьере?

- Хочется выиграть чемпионат Украины с «Динамо». Хочется со сборной Украины удачно выступить на чемпионате Европы. Хотелось бы именно с этой сборной, с этими футболистами выиграть что-то. Это, возможно, самоуверенно и нагло с моей стороны, но я считаю, что эта сборная заслуживает победы на чемпионате Европы. Как бы смешно это не звучало - я в это верю. Хочу, чтобы именно эта сборная получила эту победу. Для меня это очень важно.