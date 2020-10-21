Ломаченко перенес операцию

Василий Ломаченко в очередной раз травмировал плечо.

19 октября украинский боксер профессионал Василий Ломаченко подвергся хирургическому вмешательству. Об этом сообщает yahoo.

По информации источника, Василий обратился к доктору Нилу Эльаттрахе по приезду в США на последний этап подготовки к поединку с Теофимо Лопесом (за 6 недель до вечера бокса, - прим. ред.). По словам врача, украинца беспокоило правое плечо. В итоге выяснилось, что у него сильный ушиб ротаторной манжеты, а также откололся кусок хряща. Подобная травма у украинца произошла еще в поединке с Хорхе Линаресом в 2018 году.

Полностью восстановится к бою с Лопесом LOMA не мог и испытывал дискомфорт и на тренировка, и в бою. Промоутер Василия Боб Арум не знал о травме своего подопечного ничего и был удивлен подобной новостью.

В итоге украинца успешно прооперировали. Возвращение на ринг Ломаченко возможно не раньше января 2021 года.

Напомним, 17 октября в Лас-Вегасе Василий Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе сенсационно проиграл единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу. Судейский вердикт жестко подвергся критике боксерской общественностью, но результат боя никто оспаривать не будет. После поединка Ломаченко заявил, что выиграл бой. На нашем сайте доступны полное видео боя Ломаченко - Лопес, а также лучшие моменты схватки. Боб Арум уже готовит новых соперников для LOMA, хотя дальнейшие планы Василия пока не известны.