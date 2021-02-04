"Я сын своей страны": Усик высказал свою позицию (видео)

Украинский боксер, олимпийский чемпион Александр Усик рассказал, что для него значит патриотизм.

"Я считаю, что патриотизм - это то, за чем прячутся. Прям грязнули, грязнейшие люди прячутся за патриотизмом. Я сын своей страны. Я ее очень обожаю и люблю. Мне предлагали достаточно много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять-шесть стран мне предлагали нормальный кэш. И это просто за мое согласие поменять паспорт, а в дальнейшем предлагали еще деньги. Но не все же за деньги можно купить. Я люблю свою страну, стараюсь развивать ее в разных родах деятельности. Стараюсь в спорте ее прославлять, поднимать флаг, строить здесь бизнес, с которого я буду платить налоги в стране. Я хочу здесь жить и хочу, чтобы мои дети жили здесь. Мы часто говорим с супругой о том, что друзья уезжают к примеру в Лондон. Я ей: "А ты что?", она говорит: "Дом!". У нас с ней все сходится. В плохой или в какой-то тяжелый момент проще всего взять и уехать, а не остаться и помочь стране", - рассказал Усик в интервью Рамине Эсхакзай на Youtube-канале "Ходят Слухи".

"Телеграф" напоминает, что Александр является обязательным претендентом на пояс WBO в хевивейте, которым владеет британец Энтони Джошуа. Однако AJ рассчитывает откупиться от украинца и провести два боя со своим соотечественником и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Судя по всему, Усик пошел на уступки и сейчас уже готовится к поединку с еще одним представителем Британии Джо Джойсом, который уже сообщил ориентировочные сроки проведения схватки.

В своем последнем поединке Усик в 12-и раундах перебоксировал Дерека Чисору. Отметим, Александр в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако оставил все свои пояса в этом дивизионе и после боя c Тони Беллью отправился за своей мечтой - покорять хевивейт.

Ранее Усик объяснил, почему ему нравится, когда его называют "Александром", а не "Олександром", а также рассказал о своей позиции к Зеленскому.