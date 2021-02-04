Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Олександр или Александр": Усик расставил все точки над "і" (видео)
"Олександр или Александр": Усик расставил все точки над "і" (видео)
Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)
Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)
"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
Топ-клуб забыл заявить на еврокубки своего самого дорого футболиста в истории
Топ-клуб забыл заявить на еврокубки своего самого дорого футболиста в истории

"Я сын своей страны": Усик высказал свою позицию (видео)

"Я сын своей страны": Усик высказал свою позицию (видео)
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм raminalalala

Украинский боксер, олимпийский чемпион Александр Усик рассказал, что для него значит патриотизм.

Усика вызвали на бой в церкви

"Я считаю, что патриотизм - это то, за чем прячутся. Прям грязнули, грязнейшие люди прячутся за патриотизмом. Я сын своей страны. Я ее очень обожаю и люблю. Мне предлагали достаточно много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять-шесть стран мне предлагали нормальный кэш. И это просто за мое согласие поменять паспорт, а в дальнейшем предлагали еще деньги. Но не все же за деньги можно купить. Я люблю свою страну, стараюсь развивать ее в разных родах деятельности. Стараюсь в спорте ее прославлять, поднимать флаг, строить здесь бизнес, с которого я буду платить налоги в стране. Я хочу здесь жить и хочу, чтобы мои дети жили здесь. Мы часто говорим с супругой о том, что друзья уезжают к примеру в Лондон. Я ей: "А ты что?", она говорит: "Дом!". У нас с ней все сходится. В плохой или в какой-то тяжелый момент проще всего взять и уехать, а не остаться и помочь стране", - рассказал Усик в интервью Рамине Эсхакзай на Youtube-канале "Ходят Слухи".

"Телеграф" напоминает, что Александр является обязательным претендентом на пояс WBO в хевивейте, которым владеет британец Энтони Джошуа. Однако AJ рассчитывает откупиться от украинца и провести два боя со своим  соотечественником и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Судя по всему, Усик пошел на уступки и сейчас уже готовится к поединку с еще одним представителем Британии Джо Джойсом, который уже сообщил ориентировочные сроки проведения схватки.

В своем последнем поединке Усик в 12-и раундах перебоксировал Дерека Чисору. Отметим, Александр в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако оставил все свои пояса в этом дивизионе и после боя c Тони Беллью отправился за своей мечтой - покорять хевивейт.

Ранее Усик объяснил, почему ему нравится, когда его называют "Александром", а не "Олександром", а также рассказал о своей позиции к Зеленскому.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 107

Все по теме:

Бокс, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
02 "Шахтер" проиграл "Словану", пропустив гол на последних минутах (видео)
03 "Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)
04 Беседин попал в заявку "Динамо" на 1/16 финала Лиги Европы
05 "Наполи" и "Аталанта" в первом полуфинале Кубка Италии голов не забивали (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь