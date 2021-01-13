Усика вызвали на бой в церкви

В ближайшие несколько недель в хевивейте должна проясниться ситуация с титулом WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа. Чемпион не хочет драться с обязательным претендентом Александром Усиком, а потому пояс Организации, похоже, станет вакантным. В итоге существует немалая вероятного того, что украинец, возглавляющий рейтинг WBO, проведет бой за вакантный пояс со вторым номером британцем Джо Джойсом, который уже не в первый раз зазывает Усика на схватку. По информации champinon, потенциальный бой Усик - Джойс может пройти в лондонской церкви Church House, которая уже не раз принимала боксерские ивенты.

Менеджер непобедимого Джойса Сэм Джонс сообщил в комментарии для skysports, что ближайшие недели будут определяющими в этом вопросе.

"Все решится в следующие несколько недель, ведь Джо хочет простаивать и будет драться в апреле. Мы четко объяснили промоутеру Фрэнку Уоррену, что хотим драться с Усиком, даже если этот бой будет за статус временного чемпиона. Но если появится другой оппонент, значит так и будет. Джойс хочет Усика, а затем победителя боя Джошуа - Фьюри", - подытожил менеджер боксера.

Примечательно, что свой последний поединок Джойс провел именно в Church House, который является штаб-квартирой англиканской церкви. Непобедимый 35-летний "Джаггернаут" тогда нокаутировал известного молодого супертяжа Дэниэля Дюбуа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на бой с Усиком нацелился небитый кубинец.