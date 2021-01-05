Джошуа попросил Усика "отойти в сторону"

Британский боксер, чемпион мира по версиям WBA/ WBO/IBF и IBO в хевивейте Энтони Джошуа попросил украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на титул WBO, отойти в сторону. AJ хочет для начала провести два боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, в которых определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

"Я думаю, Усик будет согласен отойти в сторону и позволить большому бою с Фьюри произойти. Мы уже связались с его представителями. Он разумный человек и понимает масштабы этой схватки. Если я пойду направо, меня ждет Тайсон Фьюри и тяжелый бой с ним. Если я пойду налево, у меня будет Усик и еще один тяжелый бой. В идеале я пойду направо, но в конечном итоге все, что я хочу - это сосредоточиться на бое. Это вызов для меня. Я уважаю Фьюри, он сделал великие дела. Но я хочу бросить вызов себе. Если я буду драться с Тайсоном Фьюри за титул WBC, я обещаю вам, что воспользуюсь этой возможностью обеими руками и обеими ногами, - рассказал Джошуа в интервью thesun.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Поветкин отказался драться с Усиком, сославшись на дружбу.