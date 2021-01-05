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Джошуа попросил Усика "отойти в сторону"

Джошуа попросил Усика "отойти в сторону"
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм anthonyjoshua

Британский боксер, чемпион мира по версиям WBA/ WBO/IBF и IBO в хевивейте Энтони Джошуа попросил украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на титул WBO, отойти в сторону. AJ хочет для начала  провести два боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, в которых определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Усик назвал желаемого соперника помимо Джошуа

"Я думаю, Усик будет согласен отойти в сторону и позволить большому бою с Фьюри произойти. Мы уже связались с его представителями. Он разумный человек и понимает масштабы этой схватки. Если я пойду направо, меня ждет Тайсон  Фьюри и тяжелый бой с ним. Если я пойду налево, у меня будет Усик и еще один тяжелый бой. В идеале я пойду направо, но в конечном итоге все, что я хочу - это сосредоточиться на бое. Это вызов для меня. Я уважаю Фьюри, он сделал великие дела. Но я хочу бросить вызов себе. Если я буду драться с Тайсоном Фьюри за титул WBC, я обещаю вам, что воспользуюсь этой возможностью обеими руками и обеими ногами, - рассказал Джошуа в интервью thesun.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Поветкин отказался драться с Усиком, сославшись на дружбу.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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