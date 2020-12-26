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Усик назвал желаемого соперника помимо Джошуа

Усик назвал желаемого соперника помимо Джошуа
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм usykaa

Пока не понятно, даст ли чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа бой обязательному претенденту на пояс WBO Александру Усику, однако украинец уже раздумывает над другими вариантами. В интервью The Sun олимпийский чемпион Лондона признался, что рассматривает кандидатуру американца Деонтея Уайлдера, который в феврале 2020 года был бит Тайсоном Фьюри.

Усик рассказал, что бы сделал в ринге с Майком Тайсоном

"Есть много парней, с которыми я хотел бы и был бы счастлив подраться, например Деонтей Уайлдер. Не хотел бы комментировать его обвинения в адрес Тайсона Фьюри, но считаю поражение справедливым. Цыганский Король был лучшим в тот вечер", - цитирует Усика The Sun.

К слову, Уайлдер также не против поединка с украинцем, однако ставит его лишь пятым в своем шорт-листе возможных соперников.

Кроме того, Усик рассказал, где бы принял бой с Джошуа. По словам Александра, ему все равно где устроить шоу, однако ему нравится Британия, ведь здесь классные фанаты и очень приятные люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что британский промоутер считает Усика фаворитом в возможном поединке с Джошуа

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Все по теме:

Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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