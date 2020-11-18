Боксер с убийственным ударом намекнул на бой с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер хочет провести бой в начале 2021 года. По словам "Бронзового Бомбардировщика", он нацелился на большие имена, в том числе и украинца Александра Усика, который недавно победил опытного супертяжа Дерека Чисору.

"Вы можете меня увидеть на ринге в январе или феврале. Сейчас мы подбираем оппонента. В список потенциальных соперников входят Энди Руис, Роберт Хелениус и Джозеф Паркер. Кроме того, у нас в списке есть Диллиан Уайт и Александр Усик. Хочу встретиться с Диллианом Уайтом, этот парень одержим мной", - boxingnews24.

Отметим, Деонтей славится своим невероятным размашистым ударом, который нередко становился нокаутирующим. В послужном списке американца 42 победы, 41 из которых нокаутом.

Напомним, свой последний поединок Деонтей провел в феврале 2020 года, досрочно уступив Тайсону Фьюри.

Ранее Уайлдер заявил о мошенничестве Тайсона Фьюри на ринге.