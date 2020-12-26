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"Рубанет Джошуа": британский промоутер считает Усика фаворитом (видео)

"Рубанет Джошуа": британский промоутер считает Усика фаворитом (видео)
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм usykaa

Британский промоутер Альберт Сиеста надеется, что Александру Усику, который является обязательным претендентом на пояс WBO в хевивейте, дадут титульный бой с Энтони Джошуа. В таком случае, по мнению функционера, украинский претендент победит британского чемпиона.

"Я не Нострадамус, я только учусь. Но я могу вам сказать своем мнение касательно будущего соперника Энтони Джошуа. Я бы очень хотел, и простите меня за мой эгоизм, чтобы следующим соперником AJ стал Александр Усик. Мне это очень хочется самому, потому что Саша заслужил этот бой. Усик для меня фаворит в этом поединке 60 на 40, хотя кто-то скажет: "Сиеста, ты сумасшедший, опять нас разводишь". Ребята, Усик проникнет внутрь и рубанет Джошуа. Я это четко знаю, ведь он другого уровня боксер. Посмотрев бой с Пулевым, я понял, что Джошуа еще не опомнился психологически от поражения от Руиса", - рассказал Альберт на Youtube-канале Siesta Boxing_ru.

Ранее Энтони Джошуа рассказал, когда проведет бой с Александром Усиком.

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Все по теме:

Бокс, Джошуа, Александр Усик, Альберт Сиеста.

Автор:

Телеграф
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