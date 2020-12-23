Джошуа рассказал, когда даст бой Усику

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал, что встретится в ринге с Александром Усиком, который является обязательным претендентом на титул WBO, только если Тайсон Фьюри откажется от поединка с ним.

"Если это тот бой (Джошуа - Фьюри, - прим. ред.), который люди хотят видеть - будь то в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке - я просто надеюсь, что поединок будет состоится. Я вкладываю в это слишком много энергии. Я просто хочу драться. Я не говорю о том, чтобы создавать ложные надежды. Я обещаю вам следующее: я сделаю серьезное предложение Тайсону Фьюри, и, если он сам серьезно настроен, он его примет. Если он откажется, я буду драться с Александром Усиком.

После боя с Пулевым я не хотел давать никаких интервью. Меньше разговоров и больше действий. Я придерживался этого. Я хочу просто попасть на ринг и драться. Я хочу уйти, будучи известным как настоящий воин в этом виде спорта", -рассказал AJ в комментарии для boxingscene.

"Телеграф" напоминает, что свой последний поединок Джошуа завершил впечатляющим нокаутом.