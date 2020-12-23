Скачать
Среда, 23.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)
Лунин забил "сухой лист" в Реале (видео)
Лунин забил "сухой лист" в Реале (видео)
Лучше чем Ибрагимович: в сети оценили супергол бывшего игрока Динамо (видео)
Лучше чем Ибрагимович: в сети оценили супергол бывшего игрока Динамо (видео)
"Глупые оправдания": Собственный промоутер жестко прошелся по Ломаченко
"Глупые оправдания": Собственный промоутер жестко прошелся по Ломаченко

Джошуа рассказал, когда даст бой Усику

Джошуа рассказал, когда даст бой Усику
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм anthonyjoshua

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал, что встретится в ринге с Александром Усиком, который является обязательным претендентом на титул WBO, только если Тайсон Фьюри откажется от поединка с ним.

Усик рассказал, что бы сделал в ринге с Майком Тайсоном

"Если это тот бой (Джошуа - Фьюри, - прим. ред.), который люди хотят видеть - будь то в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке - я просто надеюсь, что поединок будет состоится. Я вкладываю в это слишком много энергии. Я просто хочу драться. Я не говорю о том, чтобы создавать ложные надежды. Я обещаю вам следующее: я сделаю серьезное предложение Тайсону Фьюри, и, если он сам серьезно настроен, он его примет. Если он откажется, я буду драться с Александром Усиком.

После боя с Пулевым я не хотел давать никаких интервью. Меньше разговоров и больше действий. Я придерживался этого. Я хочу просто попасть на ринг и драться. Я хочу уйти, будучи известным как настоящий воин в этом виде спорта", -рассказал AJ в комментарии для boxingscene.

"Телеграф" напоминает, что свой последний поединок Джошуа завершил впечатляющим нокаутом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Ювентуса забрали три очка в чемпионате Италии
02 Лунин забил "сухой лист" в Реале (видео)
03 Футболист Шахтера свозил семью на Мальдивы (фото)
04 Месси побил рекорд Пеле: обзор матча Вальядолид - Барселона (видео)
05 Помощник Луческу раскрыл детали трансферной кампании Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь