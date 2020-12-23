Усик рассказал, что бы сделал в ринге с Майком Тайсоном

Непобедимый украинский боксер-супертяж Александр Усик высказался касательно недавнего возвращения легенды бокса Майка Тайсона на ринг. "Железный Майк" провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим. В итоге шоу завершилось ничьей. По мнению Усика, 54-летний Майк вернулся в большой спорт из-за скуки. Александр также рассказал, что не стал бы драться с Тайсоном в ринге, а просто обнял бы его.

"Я думаю, что он снова начал заниматься боксом, потому что ему просто стало скучно. У мужчины должно быть что-то, что он делает и что ему нравится делать. Если он вернулся к своим старым путям, я думаю, это здорово, потому что он фантастически выглядит, он похудел, он счастлив, так почему бы и нет? Я не думаю, что буду драться с Майком Тайсоном, я бы лучше его обнял. Что касается того, что я буду драться, пока мне не исполнится 54 года. Если Бог хочет, так и будет. Но нужно действительно оценивать свои реальные возможности", - цитирует Усика The Sun.

Ранее "Телеграф" сообщал, что непобедимый британец вызвал на бой Усика.