Непобедимый "Джаггернаут" хочет титульный бой с Усиком

35-летний непобедимый британский боксер Джо "Джаггернаут" Джойс жаждет боя с Александром Усиком. При этом супертяж надеется, что эта схватка будет титульной. Об этом сообщил менеджер Джойса Сэм Джонс в комментарии для skysports.

"Джо был в составе сборной Великобритании, он серебряный призер Олимпийских игр. Нам нужны самые масштабные бои. Если вы боксируете не для того, чтобы драться с лучшими, тогда в чем смысл? Джо сказал, что для него будет честью разделить ринг с Джошуа или Фьюри. Нас называли безумцами, когда мы говорили, что победим Дюбуа. Люди говорили: "Дюбуа выиграет в первом раунде. Но мы справились, и я верю, что он в будущем победит Усика", - считает Джонс.

Отметим, Джо Джойс недавно нокаутировал Дэниеля Дюбуа и стал вторым номером в рейтинге супертяжей по версии WBO, Александр Усик возглавляет список. Ожидается, что украинец получит чемпионский шанс в следующем поединке. На данный момент титулом организации владеет британец Энтони Джошуа, однако у того все мысли заняты встречей с Тайсоном Фьюри. AJ не планирует проводить обязательную защиту пояса WBO c Усиком и может отдать пояс без боя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Усик впервые попал в рейтинг супертяжей по версии The Ring.