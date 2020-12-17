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Промоутер Джошуа заговорил о выкупе для Усика

Промоутер Джошуа заговорил о выкупе для Усика
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм eddiehearn

Британский промоутер Эдди Хирн настаивает на организации супербоя в тяжелом весе между его соотечественниками чемпионом WBC и The Ring Тайсоном Фьюри и чемпионом WBO/WBA/IBF и IBO Энтони Джошуа. В организации этого шоу лишь одна проблема - украинский боксер Александр Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO и который явно не собирается терять свой чемпионский шансы, чтобы посмотреть за схваткой британцев. 

Хирн давит на WBO и надеется, что Организация отложит обязательную защиту титула. Если такое произойдет, то Усику придется ждать чемпионского шанса аж в 2022 году, хотя украинец является обязательным претендентом на пояс еще с 2019 года.

Джошуа оставит Усику пояс без боя

"Итак, дело доходит до того, что у нас будет самый крупный бой (Джошуа против Фьюри) в мировом боксе, мы должны заплатить каждому санкционирующему органу сотни тысяч долларов. А теперь у нас появился на горизонте Усик, который, вероятно, захочет семизначную сумму компенсации за отложенный бой. Мы должны быть аккуратными, ведь наша главная цель - бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Когда Энтони Джошуа пришел в мой офис много лет тому назад, он горел мечтой стать абсолютным чемпионом, и мы сделаем все возможное, чтобы все пояса стояли на кону в схватке с Тайсоном Фьюри. Мы не будем удерживаться за выкуп и не позволим политике вмешиваться в величайший боксерский поединок, - заявил Хирн в комментарии для boxingnews24.

Ранее "Телеграф" сообщал, что менеджер Усика предложил команде Джошуа заплатить компенсацию Александру.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик, Эдди Хирн.

Автор:

Телеграф
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