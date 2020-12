Усик может сорвать куш даже без боя

Украинский боксер-супертяж Александр Усик, обладающий статусом обязательного претендента на пояс WBO в хевивейте, может не сразиться с Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по боксу в ближайшее время. Такой информацией поделился журналист Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на интервью менеджера украинца Эгиса Климаса. По словам спортивного обозревателя, команда Усика может позволить AJ избежать обязательной защиты пояса WBO взамен на солидную компенсацию.

"Менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал Sports Illustrated, что Усик сосредоточен на поединке с Энтони Джошуа за титул WBO, но оставляет открытой дверь для заключения щедрого отступного соглашения. Однако переговоров по этому поводу еще не было", - написал Манникс в twitter.

Oleksandr Usyk's manager, @KlimasBoxing, tells @SInow that Usyk is focused on facing @AnthonyFJoshua for the WBO title -- but left the door open for a lucrative step-aside agreement to be reached. Klimas stressed there have been no talks about stepping aside yet.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) December 14, 2020