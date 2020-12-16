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Усик может сорвать куш даже без боя

Усик может сорвать куш даже без боя
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм usykaa

Украинский боксер-супертяж Александр Усик, обладающий статусом обязательного претендента на пояс WBO в хевивейте, может не сразиться с Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по боксу в ближайшее время. Такой информацией поделился журналист Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на интервью менеджера украинца Эгиса Климаса. По словам спортивного обозревателя, команда Усика может позволить AJ избежать обязательной защиты пояса WBO взамен на солидную компенсацию.

"Менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал Sports Illustrated, что Усик сосредоточен на поединке с Энтони Джошуа за титул WBO, но оставляет открытой дверь для заключения щедрого отступного соглашения. Однако переговоров по этому поводу еще не было", - написал Манникс в twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бой с Усиком явно не входит в планы Джошуа и тот без проблем может оставить пояс WBO вакантным

Отметим, в конце октября Усик победил Дерека Чисору решением судей, а в середине декабря Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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