Джошуа оставит Усику пояс без боя

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF и IBO британец Энтони Джошуа не планирует проводить обязательную защиту чемпионского пояса Всемирной боксерской организации против украинца Александра Усика. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн.

"Нам все равно (об обязательной защите титула с Усиком), потому что мы освободим пояс, если понадобится. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот бой (с Тайсоном Фьюри) был за статус абсолютного чемпиона мира. Это не проблема организовать данное шоу, ведь все этого хотят. Вы увидите этот поединок в следующем году", - цитирует Хирна boxingscene.

"Телеграф" напоминает, что Александр Усик еще до боя с Дереком Чисорой заявлял, что не планирует давать время Джошуа на проведение поединка с Тайсоном Фьюри и в случае отказа британца, сразится за уже вакантный пояс WBO.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джошуа нокаутировал Пулева, защищая чемпионский пояс IBF.