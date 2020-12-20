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Усик ворвался в рейтинг супертяжей по версии The Ring

Усик ворвался в рейтинг супертяжей по версии The Ring
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм usykaa

Украинский боксер-супертяж Александр Усик (18-0, 10 КО) впервые попал в рейтинг боксеров хевивейта по версии журнала The Ring

Промоутер Джошуа заговорил о выкупе для Усика 

Александр в рейтинге расположился на 10-й позиции сразу же за Оскаром Ривасом. Примечательно, что выше Александра находится Майкл Хантер, которого украинец бил в крузервейте. В топ-3 тяжеловесов по версии The Ring входят британец Энтони Джошуа, американец Деонтей Уайлдер и россиянин Александр Поветкин. Чемпионом является британец Тайсон Фьюри.

Отметим, за заслуги в крузервейте (Усик был абсолютным чемпионом мира, - прим. ред.) Александр входит в топ-5 лучших боксеров мира по версии The Ring вне зависимости от веса.

Напомним, чтобы стать обладателем пояса The Ring необходимо победить чемпиона в поединке.

Рейтинг боксеров в супертяжелом весе по версии The Ring:

Чемпион: Тайсон Фьюри

  1. Энтони Джошуа
  2. Деонтей Уайлдер
  3. Александр Поветкин
  4. Диллиан Уайт
  5. Луис Ортис
  6. Энди Руис-младший
  7. Джозеф Паркер
  8. Майкл Хантер
  9. Оскар Ривас
  10. Александр Усик

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский чемпион очень хочет сразиться с Усиком.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, The Ring, Джошуа, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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