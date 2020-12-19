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Непобедимый российский боксер заговорил о бое с Усиком

Непобедимый российский боксер заговорил о бое с Усиком
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм arturbeterbiev

Непобедимый российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе, хотел бы сразиться с украинским тяжеловесом Александром Усиком. Россиянин пересекался с украинцем в любителях и даже противостоял тому на Олимпиаде-2012, где Александр завоевал "золото".

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"Я не хочу опускаться в весе. Подняться - еще можно. Если хорошо пообедаю, могу побоксировать в тяжелом весе. С кем бы из тяжей хотел бы встретиться? Если надо будет, в четыре часа ночи встречусь с Усиком. Я четыре раза с ним боксировал. Это обычный человек. Не надо думать о нем, как о роботе. Уважаю всех, кто боксирует в профессионалах. Они отдали спорту всю жизнь. И только за это заслуживают уважения", - рассказал Бетербиев в интервью Матч ТВ.

30 января 2021 года Артур проведет защиту титулов в поединке против немца Адама Дайнеса. Усик, в свою очередь, недавно победил Дерека Чисору и сейчас ожидает подтверждения чемпионского боя по линии WBO.

"Телеграф" напоминает, что Бетербиев отобрал пояс WBC у украинского боксера Александра Гвоздика, который после поражения завершил профессиональную карьеру.

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Бокс, Александр Усик, Артур Бетербиев.

Автор:

Телеграф
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