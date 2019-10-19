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Суббота, 19.10.2019
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Гвоздик - Бетербиев. Полное видео боя

Гвоздик - Бетербиев. Полное видео боя
11:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец потерпел первое поражение в карьере.

Артур Бетербиев одержал победу над Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе.

В начале поединка небольшого преимущества добился Бетербиев, за которым с небольшим перевесом остались первые два раунда. Последующие два отрезка прошли в равной борьбе. Боксёры обменивались острыми уколами.

Решающим в поединке стал 10-й раунд, в котором Бетербиеву удалось несколько раз попасть акцентированными ударами, отправив Гвоздика сначала в один нокдаун, а затем во второй. Вскоре после этого Бетербиеву удалось нанести решающий удар и оформить победу и чемпионские пояса по двум версиям в полутяжёлом весе.

Александр Гвоздик – Артур Бетербиев

Полное видео боя

Гвоздик побеждал на карточках судей по итогам 9 раундов

У Бетербиева теперь два пояса - IBF и WBC. Для Гвоздиа это первое поражение на профиринге.

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