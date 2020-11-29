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Майк Тайсон - Рой Джонс: видео боя
Майк Тайсон - Рой Джонс: видео боя

Майк Тайсон - Рой Джонс: лучшие моменты боя (видео)

Майк Тайсон - Рой Джонс: лучшие моменты боя (видео)
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм aktk_88

В воскресенье, 29 ноября (время киевское), в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся грандиозный вечер бокса, главным событием которого стал выставочный бой легенд Майк Тайсон (50-6, 44 КО) - Рой Джонс-младший (66-9, 47 КО).

54-летний Тайсон взвинтил темп поединка с первых минут. "Железный Майк" атаковал чаще и был как всегда агрессивен, а вот 51-летний Джонс выбрал тактику "второго номера" и набирал очки в основном за счет удачных контр-выпадов. По итогам 8-и раундов судьи увидели ничью, хотя оба "ветерана" не согласились с таким решением.

Отметим, бой носил выставочный характер - раунды в схватке длились по 2 минуты, а бойцы дрались в 12-унцовых перчатках.

Лучшие моменты боя Майк Тайсон - Рой Джонс:

"Телеграф" напоминает, что в андекарде шоу в Лос-Анджелесе блогер отправил в глухой нокаут известного баскетболиста.

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Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон, Майк Тайсон - Рой Джонс.

Автор:

Телеграф
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