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Воскресенье, 29.11.2020
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Майк Тайсон - Рой Джонс: онлайн-трансляция боя
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Блогер отправил звезду НБА в страшный нокаут (видео)

Блогер отправил звезду НБА в страшный нокаут (видео)
06:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер tenuous_d

В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджеле (штат Калифорния, США) проходит необычный вечер бокса "Лига легенд", в главном событии которого сразятся Майк Тайсон и Рой Джонс-младший.

В главном поединке андекарда болельщиков ждало настоящее шоу. Известный американский блогер Джейк Пол проводил свой второй профессиональный бой по правилам бокса. Противостоял ему новичок в этом виде спорта, звезда НБА, первый трехкратный чемпион лиги в конкурсе слэм-данков - Нейт Робинсон.

Поединок прошел при полном доминировании блогера, который во втором раунде отправил Робинсона в глубокий нокаут.

Видео нокаута в бою Джейк Пол - Нейт Робинсон:

Робинсон завершил карьеру в НБА в 2015 году и еще несколько лет побегал за пределами США. 

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию шоу Тайсон - Джонс. Главный бой шоу еще впереди.

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Все по теме:

Бокс, Нейт Робинсон, Джейк Пол.

Автор:

Телеграф
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