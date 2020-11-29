Блогер отправил звезду НБА в страшный нокаут (видео)

В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджеле (штат Калифорния, США) проходит необычный вечер бокса "Лига легенд", в главном событии которого сразятся Майк Тайсон и Рой Джонс-младший.

В главном поединке андекарда болельщиков ждало настоящее шоу. Известный американский блогер Джейк Пол проводил свой второй профессиональный бой по правилам бокса. Противостоял ему новичок в этом виде спорта, звезда НБА, первый трехкратный чемпион лиги в конкурсе слэм-данков - Нейт Робинсон.

Поединок прошел при полном доминировании блогера, который во втором раунде отправил Робинсона в глубокий нокаут.

Видео нокаута в бою Джейк Пол - Нейт Робинсон:

LIGHTS OUT Nate Robinson pic.twitter.com/mtJE4dTz4i — Hammer DAHN (@HammerDAHN) November 29, 2020

Робинсон завершил карьеру в НБА в 2015 году и еще несколько лет побегал за пределами США.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию шоу Тайсон - Джонс. Главный бой шоу еще впереди.