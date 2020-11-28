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Майк Тайсон - Рой Джонс: онлайн-трансляция боя

Майк Тайсон - Рой Джонс: онлайн-трансляция боя
17:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм scarlettscabaret

В воскресенье, 29 ноября (время киевское), в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в Staples Center состоится необычный вечер бокса, в котором на  ринге сойдутся легенды бокса американцы Майк Тайсон (50-6, 44 КО) и Рой Джонс-младший (66-9, 47 КО).

Онлайн-трансляция боя Майк Тайсон - Рой Джонс-младший

(начало в 06:00)

Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в хевивейте против чемпиона мира в 4-х весовых категориях будет носить выставочный характер, однако в нем все же может произойти нокаут, а судьи будут вести счет. Кроме того, боксеры будут драться в 12-унцовых перчатках. В конце 8-раундовой схватки  будет объявлен победитель. На кону поединка между 51-летним Джонсом-младшим и 54-летним Тайсоном будет стоять специальный чемпионский пояс WBC Frontline Battle Belt.

Перед схваткой бойцы провели процедуру взвешивания, которая показала, что "Железный Майк" тяжелее своего оппонента: 99,8 кг,против 95,2 кг.

Накануне поединка букмекеры оценили шансы боксеров. По мнению специалистов, Тайсон является небольшим фаворитом противостояния, которое не покажут по ТВ в Украине. Однако бой все-таки можно посмотреть онлайн.

Отметим, Майк Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, когда проиграл Кевину МакБрайду. Рой Джонс, в свою очередь, в 2018 году побеждал Скотта Сигмона.

Кард шоу:

Ранее стали известны гонорары Майка и Роя за этот бой.

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Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон, Майк Тайсон - Рой Джонс.

Автор:

Телеграф
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