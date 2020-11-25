Майк Тайсон - Рой Джонс: сколько заработают боксеры за бой

Уже в ближайшую субботу, 28 ноября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоится необычное боксерское шоу, которое возглавит выставочный бой легенд Майк Тайсон - Рой Джонс-младший. Накануне поединка стали известны гонорары именитых ветеранов бокса.

Журналист Yahoo Sports Кевин Айол сообщил, что "Железный Майк" заработает за бой $10 млн, а его соперник будет довольствоваться суммой около $3 млн. Об этом Кевин написал на своей страничке в twitter.

Hearing that Tyson will make $10 million and Roy Jones +/- $3 million for their exhibition Saturday. — Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020

Выставочный поединок двух легенд пройдет в формате 8-и раундов, каждый из которых будет длиться по 2 минуты. 54-летний Тайсон не выходил на ринг с 2005 года со времен поражения от Кевина Макбрайда. В активе Майка 50 побед в 58 боях на профи-ринге. Рой Джонс, в свою очередь, выиграл 66 поединков в 75 схватках. В своем последнем бою, который прошел в 2018 году, "Капитан Хук" единогласным решением судей одолел Скотта Сигмона.

Ранее Тайсон похвастался, что сбросил 45 кг перед боем с Джонсом.