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Майк Тайсон - Рой Джонс: сколько заработают боксеры за бой

Майк Тайсон - Рой Джонс: сколько заработают боксеры за бой
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм miketyson

Уже в ближайшую субботу, 28 ноября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоится необычное боксерское шоу, которое возглавит выставочный бой легенд Майк Тайсон - Рой Джонс-младший. Накануне поединка стали известны гонорары именитых ветеранов бокса.

Журналист Yahoo Sports Кевин Айол сообщил, что "Железный Майк" заработает за бой $10 млн, а его соперник будет довольствоваться суммой около $3 млн. Об этом Кевин написал на своей страничке в twitter.

Выставочный поединок двух легенд пройдет в формате 8-и раундов, каждый из которых будет длиться по 2 минуты. 54-летний Тайсон не выходил на ринг с 2005 года со времен поражения от Кевина Макбрайда. В активе Майка 50 побед в 58 боях на профи-ринге. Рой Джонс, в свою очередь, выиграл 66 поединков в 75 схватках. В своем последнем бою, который прошел в 2018 году, "Капитан Хук" единогласным решением судей одолел Скотта Сигмона.

Ранее Тайсон похвастался, что сбросил 45 кг перед боем с Джонсом.

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Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон, Майк Тайсон - Рой Джонс.

Автор:

Телеграф
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