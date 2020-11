Майк Тайсон - Рой Джонс: сколько заработают боксеры за бой

Уже в ближайшую субботу, 28 ноября, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоится необычное боксерское шоу, которое возглавит выставочный бой легенд Майк Тайсон - Рой Джонс-младший. Накануне поединка стали известны гонорары именитых ветеранов бокса.

Журналист Yahoo Sports Кевин Айол сообщил, что "Железный Майк" заработает за бой $10 млн, а его соперник будет довольствоваться суммой около $3 млн. Об этом Кевин написал на своей страничке в twitter.

Hearing that Tyson will make $10 million and Roy Jones +/- $3 million for their exhibition Saturday.

— Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020