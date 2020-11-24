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Майк Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед боем с Роем Джонсом

Майк Тайсон рассказал, как похудел на 45 кг перед боем с Роем Джонсом
13:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм https://www.instagram.com/miketyson/

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу 54-летний Майк Тайсон рассказал, на какие жертвы он пошел, чтобы привести себя в отменную  физическую форму спустя 15 лет после завершения профессиональной карьеры.

По словам "Железного Майка", который возобновил тренировочный процесс ради выставочного поединка с Роем Джонсом-младшим, он похудел на 45 кг. Также именитый боксер поделился секретом такого достижения. Майк стал веганом, а также начал активно заниматься на беговой дорожке по несколько часов в день. Не обошлось и без строгой диеты.

"Перед боем мне надо было сбросить больше 45 кг. Как я смог сбросить вес? Во-первых, я стал веганом, а во-вторых, моя жена сказала мне начать занятия на беговой дорожке. Сперва я бегал по 15 минут, но теперь провожу на беговой дорожке по 2 часа. Также я ходил в тренажерный зал и строго следил за диетой", - рассказал Тайсон в ток-шоу Good Morning America.

Ранее Тайсон показал свою феноменальную форму перед боем с Роем Джонсом. Поединок между легендами бокса состоится в США 29 ноября (время киевское).

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Бокс, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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