Майк Тайсон показал свои мышцы за неделю до боя с Роем Джонсом (фото)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 54-летний Майк Тайсон накануне своего поединка с экс-чемпионом мира в четырех весах 51-летним Роем Джонсом-младшим похвастался своей физической формой.

"8 дней до поединка" и "полностью сфокусирован", - написал Железный Майк на своей страничке в instagram, прикрепив два снимка в "боевой" амуниции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

Отметим, Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, а его соперник провел свой последний бой в 2018 году.

Телеграф напоминает, что выставочный поединок между легендами бокса состоится в Лос-Анджелесе 29 ноября. Бойцы проведут 8-раундовую схватку в 12-унцевых перчатках. Раунды сократят до двух минут.

Ранее Телеграф сообщал, что Железный Майк после поединка с Роем Джонсом хотел бы попробовать свои силы с Энтони Джошуа.