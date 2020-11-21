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Майк Тайсон показал свои мышцы за неделю до боя с Роем Джонсом (фото)

Майк Тайсон показал свои мышцы за неделю до боя с Роем Джонсом (фото)
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм miketyson

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 54-летний Майк Тайсон накануне своего поединка с экс-чемпионом мира в четырех весах 51-летним Роем Джонсом-младшим похвастался своей физической формой.

"8 дней до поединка" и "полностью сфокусирован", -  написал Железный Майк на своей страничке в instagram, прикрепив два снимка в "боевой" амуниции.

 
 
 
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Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

Отметим, Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, а его соперник провел свой последний бой в 2018 году.

Телеграф напоминает, что выставочный поединок между легендами бокса состоится в Лос-Анджелесе 29 ноября. Бойцы проведут 8-раундовую схватку в 12-унцевых перчатках. Раунды сократят до двух минут.

Ранее Телеграф сообщал, что Железный Майк после поединка с Роем Джонсом хотел бы попробовать свои силы с Энтони Джошуа.

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Все по теме:

Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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