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Битва поколений: Майк Тайсон замахнулся на бой с Джошуа

Битва поколений: Майк Тайсон замахнулся на бой с Джошуа
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Легендарный Майк Тайсон хочет провести бой против Энтони Джошуа.

54-летний американский боксер Майк Тайсон вскоре выйдет в ринг против Роя Джонса. Это будет показательный бой двух живых легенд бокса. Но Железный Майк уже строит планы на будущее.

Тайсон заявил, что, если бой против Джонса удастся и придут более крупные спонсоры, то он готов провести еще несколько благотворительных боев.

"Для меня это и развлечение, и возможность делать хорошее дело. Бой с Джошуа? Да, я хотел бы. Это было бы сногсшибательно", - подытожил боксер.

Напомним, бой Майк Тайсон - Рой Джонс запланирован на ноябрь. 30-летний действующий чемпион мира Энтони Джошуа свой бой проведет против Кубрата Пулева 12 декабря 2020 года.

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Бокс, Джошуа, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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