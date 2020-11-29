Майк Тайсон - Рой Джонс: видео боя

В Лос-Анджелесе завершился необыкновенный вечер бокса "Лига легенд". В главном поединке шоу на ринг вернулись легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Выставочный поединок после 8-и "укороченных" раундов завершился ничьей.

Бой проходил за особыми правилами - раунды длились по 2 минуты, а боксеры дрались в 12-унцовых перчатках. Схватка прошла в равной борьбе, однако "Железный Майк" был намного агрессивнее. Большинство времени возрастные боксеры проводили в клинче. В итоге по истечении 8 раундов судьи объявили о ничьей.

Видео боя Майк Тайсон - Рой Джонс:

Отметим, 54-летний Майк Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, а Рой Джонс свой последний поединок провел в 2018 году. Ранее стали известны гонорары боксеров за устроенное шоу.

"Телеграф" напоминает, что в андеркарде боя Тайсон - Джонс блогер Джейк Пол брутально вырубил звезду НБА Нейта Робинсона.