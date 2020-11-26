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Майк Тайсон - Рой Джонс: назван фаворит боя легенд

Майк Тайсон - Рой Джонс: назван фаворит боя легенд
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм sim_boxx

Уже в ближайшую субботу, 28 ноября, на ринг возвращается легендарный боксер-супертяж Майк Тайсон. Противостоять ему будет не менее именитый Рой Джонс-младший. Бойцы померятся силами на ринге в выставочном поединке в Лос-Анджелесе.

Накануне специалисты поделились своими раскладами на это шоу. По мнению букмекеров, небольшим фаворитов в бою является 54-летний Тайсон, на которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,50. Успех 51-летнего Джонса оценивается в 2,40.

Прогноз букмекеров на бой Майк Тайсон - Рой Джонс-младший:

Пари-Матч: (победа Тайсона 1,50 - победа Роя Джонса 2,40)

Ранее "Телеграф" сообщал, что правила выставочного поединка Майк Тайсон - Рой Джонс-младший были изменены и теперь в бою зрители смогут увидеть нокаут. Кроме того, судьи будут вести счет, который объявят в конце схватки, если боксеры пройдут всю дистанцию в восемь раундов.

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Все по теме:

Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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