Майк Тайсон - Рой Джонс: правила боя изменены в пользу зрелищности

Совладелец стриминга Triller Рэй Кавана, который организовывает выставочный поединок между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим раскрыл детали шоу. По его словам, выставочный поединок практически не будет отличаться от боя профессиональных боксеров. Есть всего два незначительных различия: двухминутные раунды и 12-унцовые перчатки. В бою допускается нокаут, а победитель будет объявлен решением судей, если это понадобится.

"Любой, кто говорит, что это ненастоящий бой, или что не будет нокаута или победителя, теперь понимает, все это реально. Я думаю, люди просто не верили, что они действительно станут свидетелями настоящего боя Тайсона. Но это настолько реально, насколько реально. Будет победитель. Нокауты разрешены. Будет подсчет очков, - цитирует Кавану boxingnews24.

Напомним, выставочный бой Тайсон - Джонс-младший состоится в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают боксеры за этот поединок.