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Майк Тайсон - Рой Джонс: где и когда смотреть бой легенд

Майк Тайсон - Рой Джонс: где и когда смотреть бой легенд
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм officialboxingplug

В воскресенье, 29 ноября (время киевское), состоится необыкновенный вечер бокса, в главном бою которого на ринг вернуться легендарные американские боксеры Майк Тайсон (50-6, 44 КО) и Рой Джонс-младший (66-9, 47 КО). Бойцы проведут выставочный 8-раундовый поединок.

В Украине шоу Тайсон - Джонс не покажут по ТВ. В прямом эфире поединок будет доступен на онлайн-сервисе megogo. Для просмотра боя необходима подписка, которую можно оформить в тестовом режиме за 1 грн. Кроме того, возвращение легенд бокса будет доступно на телеканал "РЕН ТВ" и на международных онлайн-платформах Fite.tv и Go.triller.

Напомним, поединок Майк Тайсон - Рой Джонс состоится в Лос-Анджелесе. Шоу начнется 29 ноября в 5 утра по киевскому времени. Главный поединок пройдет после 06:00.

Ранее "Телеграф" сообщал об изменении правил в бою Тайсон - Джонс.

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Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон, Майк Тайсон - Рой Джонс.

Автор:

Телеграф
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