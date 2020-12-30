Поветкин отказался драться с Усиком и назвал причину

Российский супертяж Александр Поветкин, реванш которого с Диллиан Уайтом был перенесен, высказался касательного возможного боя с украинцем Александром Усиком. По словам "Русского Витязя", он не хочет драться с Александром из-за приятельских отношений и проведет с ним поединок только, если они останутся вдвоем.

"Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения. Трудно сказать, с кем я бы мог сразиться…Но такие боксеры, конечно, есть. При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать… Но, надеюсь, этого не будет", - цитирует Поветкин Р-Спорт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин опережает Усика в рейтинге WBC. Украинец не расстраивается из-за этого, ведь он является обязательным претендентом на пояс WBO в хевивейте, которым на данный момент владеет британец Энтони Джошуа. Сейчас решается судьба чемпионского поединка, ведь AJ в первую очередь хочет провести два боя с Тайсоном Фьюри, а защиту пояса отложить на неопределенное время.