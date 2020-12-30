Скачать
Среда, 30.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В АПЛ футболист забил автогол не глядя (видео)
В АПЛ футболист забил автогол не глядя (видео)
Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой
Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой
Чисора назвал Усика нытиком (видео)
Чисора назвал Усика нытиком (видео)
Ворскла повторила трансферный ход Динамо
Ворскла повторила трансферный ход Динамо

Поветкин отказался драться с Усиком и назвал причину

Поветкин отказался драться с Усиком и назвал причину
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Российский супертяж Александр Поветкин, реванш которого с Диллиан Уайтом был перенесен, высказался касательного возможного боя с украинцем Александром Усиком. По словам "Русского Витязя", он не хочет драться с Александром из-за приятельских отношений и проведет с ним поединок только, если они останутся вдвоем.

Чисора назвал Усика нытиком (видео)

"Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним отличные приятельские отношения. Трудно сказать, с кем я бы мог сразиться…Но такие боксеры, конечно, есть. При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать… Но, надеюсь, этого не будет", - цитирует Поветкин Р-Спорт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин опережает Усика в рейтинге WBC. Украинец не расстраивается из-за этого, ведь он является обязательным претендентом на пояс WBO в хевивейте, которым на данный момент владеет британец Энтони Джошуа. Сейчас решается судьба чемпионского поединка, ведь AJ в первую очередь хочет провести два боя с Тайсоном Фьюри, а защиту пояса отложить на неопределенное время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду показала стройные ножки в ссадинах (фото)
02 Барселона не сумела обыграть Эйбар из-за "проклятого" форварда (видео)
03 Поздний гол вывел Манчестер Юнайтед на второе место в АПЛ (видео)
04 Чисора назвал Усика нытиком (видео)
05 Ляказетт принес победу Арсеналу над Брайтоном (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь