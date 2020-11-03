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Поветкин заразился коронавирусом, его реванш с Уайтом перенесен

Поветкин заразился коронавирусом, его реванш с Уайтом перенесен
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер matchroomboxing

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании matchroomboxing.

По информации источника, грядущий бой "Русского Витязя", который должен был состояться 21 ноября, отложен на 2021 год. Россиянин должен был провести бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом. Ожидается, что второй поединок между супертяжами состоится 30 января 2021 года. 

По словам промоутера Александра Андрея Рябинского, болезнь у боксера протекает умеренно и без критических осложнений.

"Болезнь у Поветкина протекает умеренно, не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного. Есть температура, но критических осложнений нет", - приводит слова Рябинского Чемпионат.

Телеграф напоминает, что первый бой между боксерами завершился сенсационной победой Поветкина нокаутом в 5-м раунде.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Коронавирус, Диллиан Уайт, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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