Поветкин заразился коронавирусом, его реванш с Уайтом перенесен

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании matchroomboxing.

UPDATE Alexander Povetkin has tested positive for COVID-19… #PovetkinWhyte2 is postponed with a new target date of Jan 30 2021.

A further announcement on our Nov 21 show will be made shortly. pic.twitter.com/I8ghShA8ei

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 3, 2020